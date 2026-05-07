Reddito di cittadinanza discriminatorio requisito 10 anni di residenza | sentenza Corte Ue

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il requisito di residenza di dieci anni richiesto per ricevere il reddito di cittadinanza in Italia rappresenta una discriminazione indiretta nei confronti dei rifugiati con protezione internazionale. La sentenza si basa su un ricorso presentato da un beneficiario di protezione internazionale che aveva vissuto nel paese per meno di dieci anni. La decisione si inserisce in un contesto di questioni legali riguardanti i criteri di accesso alle misure di sostegno sociale.

(Adnkronos) – Il requisito di residenza di dieci anni previsto per i rifugiati in Italia che intendessero percepire il reddito di cittadinanza costituisce una "discriminazione indiretta" nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Ue, in una causa originata da una controversia tra un rifugiato residente in Italia e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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