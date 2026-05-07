Reddito di cittadinanza l’Italia bocciata dalla Corte Ue | chi può fare ricorso adesso

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il requisito di aver vissuto in Italia per almeno dieci anni prima di poter ricevere il reddito di cittadinanza rappresenta una forma di discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. La decisione riguarda un ricorso presentato contro la normativa italiana, che prevedeva questa condizione per l’accesso al sussidio. Ora si apre la possibilità di ricorso per chi si trovi in questa situazione.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea mette un punto pesante su uno dei requisiti più discussi del vecchio reddito di cittadinanza: chiedere dieci anni di residenza in Italia ai beneficiari di protezione internazionale per accedere al sussidio costituisce una discriminazione indiretta. La decisione, pronunciata nella causa C-74722 contro l’Inps, riguarda il caso di un cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria al quale il beneficio era stato revocato dopo un controllo amministrativo. Il punto, per i giudici di Lussemburgo, non è solo formale. Il requisito dei dieci anni si applicava a tutti, italiani e stranieri, ma nella pratica colpiva soprattutto chi arrivava da Paesi terzi e aveva ottenuto protezione internazionale in Italia.🔗 Leggi su Panorama.it

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