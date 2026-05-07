Reddito di cittadinanza la Corte Ue boccia un requisito | ‘Discriminatorio’

La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha deciso che il requisito dei dieci anni di residenza per ricevere il reddito di cittadinanza è discriminatorio. La decisione è stata presa in risposta a una causa relativa all'accesso a questa prestazione, ritenendo che tale condizione limiti ingiustamente il diritto di alcuni cittadini a beneficiare di aiuti sociali. La sentenza influisce sulle norme nazionali che prevedevano questa restrizione.

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Reddito di cittadinanza, la Corte Ue giudica discriminatorio il requisito dei 10 anni di residenza. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea interviene sul reddito di cittadinanza e mette in discussione uno dei requisiti più discussi introdotti dalla normativa italiana: quello della residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale. Secondo i giudici del Lussemburgo, escludere o revocare il beneficio ai cittadini stranieri titolari di protezione internazionale sulla base di questo criterio costituisce una “ discriminazione indiretta ” vietata dal diritto europeo. Una pronuncia destinata ad avere effetti non soltanto giuridici ma anche politici, perché riapre il dibattito sulle regole di accesso alle misure di sostegno economico in Italia.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Reddito di cittadinanza, la Corte Ue boccia un requisito: ‘Discriminatorio’ Notizie correlate Reddito di cittadinanza, “discriminatorio requisito 10 anni di residenza”: sentenza Corte Ue(Adnkronos) – Il requisito di residenza di dieci anni previsto per i rifugiati in Italia che intendessero percepire il reddito di cittadinanza... Reddito di cittadinanza, Corte UE: “discriminatorio requisito di 10 anni di residenza”Il requisito di residenza di dieci anni previsto per i rifugiati in Italia che intendessero percepire il reddito di cittadinanza costituisce una... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Reddito di cittadinanza, illegittimo il requisito dei 10 anni di residenza per gli stranieri; Reddito di cittadinanza e vincite non dichiarate: assolto. Il giudice all'Inps: Dovevate controllare; Gallarate: Frodi, il Reddito di Cittadinanza colpisce ancora; Reddito di cittadinanza, discriminatorio requisito 10 anni di residenza: sentenza Corte Ue. La Corte Ue: 'Illegittimo escludere dal reddito di cittadinanza i rifugiatiEscludere dal reddito di cittadinanza - o revocarlo - a cittadini stranieri beneficiari della protezione internazionale in virtù del requisito di residenza di dieci anni costituisce una ... ansa.it Reddito di cittadinanza, la Corte Ue contro l'Italia: illegittimo escludere i rifugiatiSecondo i giudici del Lussemburgo il requisito di residenza di dieci anni costituisce una discriminazione indiretta ... lasicilia.it Corte Ue, illegittimo escludere dal reddito di cittadinanza i rifugiati. "Un requisito di residenza di dieci anni costituisce un'discriminazione indiretta" #ANSA - facebook.com facebook Reddito di cittadinanza agli stranieri, svolta della Corte UE: “No alla revoca per chi non ha 10 anni di residenza” x.com