Reddito di cittadinanza Corte UE | discriminatorio requisito di 10 anni di residenza

La Corte dell’Unione Europea ha stabilito che il requisito di residenza di dieci anni previsto in Italia per i rifugiati che vogliono ricevere il reddito di cittadinanza rappresenta una discriminazione indiretta nei confronti di chi ha ottenuto protezione internazionale. La decisione si basa su un’analisi legale che evidenzia come questa condizione possa ostacolare l’accesso ai benefici. La questione riguarda principalmente i diritti dei rifugiati e le modalità di distribuzione delle prestazioni sociali.

Il requisito di residenza di dieci anni previsto per i rifugiati in Italia che intendessero percepire il reddito di cittadinanza costituisce una “discriminazione indiretta” nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Ue, in una causa originata da una controversia tra un rifugiato residente in Italia e l’Inps. A un cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria in Italia era stato revocato il reddito di cittadinanza, dopo che un controllo amministrativo ha rivelato che non soddisfaceva il requisito della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale previsto dal diritto italiano.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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