Reddito di cittadinanza e assegno d’inclusione scoperti 10 indebiti percettori

La Guardia di Finanza di Benevento e le Tenenze di Solopaca e Montesarchio hanno scoperto dieci persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza o l’assegno d’inclusione. Durante i controlli, sono stati verificati 170 casi complessivi, di cui 10 risultano irregolari. Le operazioni sono state condotte nell’ambito di attività di verifica delle misure di sostegno sociale.

Dall’inizio dell’anno i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, nell’ambito dell’attività di contrasto e prevenzione degli illeciti in materia di spesa pubblica, hanno eseguito numerosi controlli al fine di verificare la legittima e corretta percezione delle prestazioni sociali quali il reddito di cittadinanza e l’assegno d’inclusione.I finanzieri del Gruppo di Benevento e delle dipendenti Tenenze di Montesarchio e Solopaca hanno avviato mirati controlli sulla posizione di nuclei familiari finalizzati alla verifica dei requisiti richiesti dalla specifica normativa. All’esito delle attività investigative sono stati segnalati all’A. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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