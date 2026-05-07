La Ferrari SC40 vince il premio Red Dot | Best of the Best

La Ferrari SC40 ha ricevuto il premio Red Dot: Best of the Best nella categoria Product Design, assegnato dall'associazione tedesca Red Dot Award. La consegna del riconoscimento è avvenuta a Maranello, in Italia. Questa vittoria rappresenta il massimo riconoscimento nel settore del design di prodotto. La vettura si distingue per le sue caratteristiche estetiche e innovative.

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Ferrari ha ottenuto il più alto riconoscimento di design da parte dell’associazione tedesca Red Dot Award con la Ferrari SC40, che si è aggiudicata il prestigioso Red Dot: Best of the Best nella categoria Product Design. L’eccellenza del design Ferrari è stata ulteriormente confermata da altri riconoscimenti ottenuti dalle vetture di gamma: Ferrari Amalfi, 849 Testarossa, 849 Testarossa Spider, 296 Speciale e 296 Speciale A hanno infatti ricevuto il Red Dot Award. Il Red Dot Award, uno dei principali premi di design industriale del mondo, celebra l’innovazione e l’eccellenza di questo settore. Giunto alla 72ª edizione, la cerimonia di premiazione si terrà il 7 luglio 2026 a Essen, in Germania.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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