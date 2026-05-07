La manifestazione si svolge tra le vie della città, con un red carpet che collega il mondo della moda a quello dell’arte orafa. La giuria include anche uno stilista conosciuto per aver realizzato le divise papali. La manifestazione mette in mostra le creazioni degli artigiani aretini, con attenzione particolare alle opere di gioielleria. Beppe Angiolini, responsabile creativo di OroArezzo, ha condiviso alcuni dettagli sull’atmosfera dell’evento.

Firma la passerella più scintillante. E racconta la bellezza dell’arte orafa aretina. Beppe Angiolini, Art Director di OroArezzo scsvela il mood dell’evento. Angiolini, come sarà l’allestimento della fiera e a cosa si è ispirato? "Nasce dall’idea di creare una vera esperienza immersiva già al primo sguardo. Davanti all’ingresso ci saranno grandi lettere dorate che comporranno il nome OroArezzo. Attraversarle sarà un po’ come entrare dentro la manifestazione, varcare una soglia simbolica tra la città e il mondo dell’oro, del gioiello e della creatività. Mi piaceva l’idea che il visitatore non si limitasse ad arrivare in fiera, ma sentisse immediatamente di entrare in una dimensione speciale, emozionale, elegante e contemporanea".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Red carpet tra la città e il tesoro. In giuria anche lo stilista del Papa

Notizie correlate

L'attrice e la stilista sfilano insieme sul red carpet londinese de "Il diavolo veste Prada 2"Alla première de Il diavolo veste Prada 2 a Londra, Anne Hathaway e Donatella Versace si sono incontrate sul tappeto rosso e lo hanno trasformano in...

Il diavolo veste Prada 2, la prima a Milano tra red lips e onde effetto estate. I beauty look più belli sul red carpetTanti gli ospiti presenti alla prima italiana dell'attesissimo sequel che non hanno mancato di regalare spunti beauty.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il red carpet tra celebrazioni e rabbia per la protesta delle maestranze; Red carpet tra la città e il tesoro. In giuria anche lo stilista del Papa; Le pagelle del red carpet ai David di Donatello: da Matilda De Angelis a Bianca Balti; Cinema, domani al via Riff: Péter Magyar e le star sul red carpet.

Met Gala 2026: i top e i flop tra i look del red carpetScopri i look top e i flop del red carpet del Met Gala 2026. Il tema Fashion is art, l'unione di arte e moda, è ispirato alla mostra del Met. mam-e.it

Video. Anne Hathaway, Emily Blunt e Serena Williams sfilano sul red carpet del Met GalaVideo. Le celebrità sono arrivate al Met Gala 2026 a New York, sfoggiando abiti elaborati in linea con il dress code di quest’anno: Fashion is Art. it.euronews.com

Ludovica Nasti sul red Carpet dei #David71 Luca Dammicco x.com

Ecco a cosa ci serviva un pennarello rosso sul red carpet dei @premidavid Continua a seguirci per tutti gli aggiornamenti dai #David71 - facebook.com facebook