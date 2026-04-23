A lla première de Il diavolo veste Prada 2 a Londra, Anne Hathaway e Donatella Versace si sono incontrate sul tappeto rosso e lo hanno trasformano in un momento di moda epico e memorabile. Musa e creatrice hanno brillato insieme in diverse tonalità, tra nero, blu, bianco e nude, costruendo una narrazione di stile in più atti. "Il Diavolo veste Prada 2": i look del press tour. guarda le foto Il blu velvet Versace di Anne Hathaway. Per il primo appuntamento della giornata, Hathaway sceglie Versace. L’attrice indossa un abito in velluto blu notte che unisce eleganza e carattere. La linea è lunga e aderente, con uno spacco sulla gamba che dona movimento e slancio alla figura.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice e la stilista sfilano insieme sul red carpet londinese de "Il diavolo veste Prada 2"

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