Imprenditore condannato per reati fiscali | sequestrati 400mila euro all’estero

La Guardia di finanza di Brescia ha sequestrato 400mila euro all’estero a un imprenditore condannato per reati fiscali nell’ambito dell’inchiesta “Evasione continua”. La confisca si aggiunge a precedenti misure già adottate contro di lui, che coinvolgono diverse operazioni di recupero di somme illegittimamente occultate. Il provvedimento si inserisce in un’azione più ampia di contrasto all’evasione fiscale.

Erano parte dei proventi di una maxi frode fiscale che aveva coinvolto politici, imprenditori, professionisti e persino un prete La Guardia di finanza di Brescia ha confiscato altri 400mila euro a un imprenditore condannato nell’ambito dell’inchiesta “Evasione continua”. Il denaro, nascosto su conti correnti in Croazia, rappresenta parte dei profitti di una maxi frode fiscale da oltre 80 milioni di euro. La vicenda nasce dalle indagini avviate all’inizio del 2020, che avevano portato alla luce un sistema complesso basato su centinaia di società di comodo e prestanome. Attraverso queste strutture, venivano create fatture false e crediti fiscali fittizi, utilizzati dagli imprenditori per ridurre illegalmente le tasse. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Maxi-evasione fiscale a Pomezia, sequestrati 400mila euro ad un imprenditorePomezia, 17 febbraio 2026 – I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla...

Leggi anche: Imprenditore immobiliare di Pomezia non presenta dichiarazione dei redditi, sequestrati beni per 400mila euro

Contenuti e approfondimenti su Imprenditore condannato

Temi più discussi: Crotone: la Polizia di Stato arresta un imprenditore condannato per il reato di bancarotta fraudolenta; Non versa le imposte, confiscati i beni di un imprenditore romano che gestiva mense; Affari sporchi e soldi riciclati: 400mila euro sequestrati a un bresciano su conti correnti in Croazia; Il fallimento dei bar Chantilly, l'ex titolare condannato per bancarotta documentale.

False fatture e 400mila euro nascosti in Croazia: scatta confisca per imprenditore400mila euro nascosti su conti correnti in Croazia sono stati definitivamente sottratti alla disponibilità di un soggetto bresciano condannato per reati ... pupia.tv

Mandatoriccio, sequestro da 5 milioni a imprenditore condannato per mafiaLa Dia colpisce beni e società riconducibili a Mario Lavorato, ritenuto vicino alle cosche Farao-Marincola. Il provvedimento disposto dal Tribunale di Catanzaro su proposta congiunta Dda e Direzione i ... ecodellojonio.it

L’imprenditore era già stato condannato a oltre quattro anni per associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti d’imposta e autoriciclaggio - facebook.com facebook

Stalking ad un poliziotto, condannato imprenditore del Barese x.com