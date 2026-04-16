Prima danneggia un portone poi si scaglia contro i carabinieri | arrestato un 32enne

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo aver danneggiato il portone di una casa e aver aggredito i carabinieri. Dopo aver causato danni all’ingresso di un’abitazione, ha tentato di sottrarsi ai controlli rivolgendo insulti e spintonando i militari presenti. L’intera scena si è svolta in un momento di tensione, con le forze dell’ordine che sono riuscite a bloccare l’uomo e a portarlo in caserma.

Prima danneggia un portone di un'abitazione. E poco dopo se la prende con le forze dell'ordine con insulti e spintoni in modo da evitare controlli. È successo a Casarsa della Delizia dove i carabinieri della stazione di Casarsa della Delizia hanno tratto in arresto in flagranza un 32enne di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Monte Compatri. Prima aggredisce personale della sicurezza e poi e poi si scaglia anche contro i Carabinieri intervenuti. 32enne maliano arrestatoPer l’uomo, il Tribunale di Velletri ha disposto la custodia cautelare in carcere. Monte Compatri. Prima aggredisce personale della sicurezza e poi si scaglia anche contro i Carabinieri intervenuti. 32enne maliano arrestatoPer l’uomo, il Tribunale di Velletri ha disposto la custodia cautelare in carcere. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Danneggia un portone e si scaglia contro l’Arma, arrestato; Rezzato, si ribalta con l’auto e danneggia il portone di una chiesetta; Incendio portone ambulatorio medico a Rosarno, Italiano: Gesto vile che colpisce tutti i cittadini · ilreggino.it; Spacca bottiglie di vetro con in mano un coltello. Delirio davanti alla chiesa di Sant'Antonio: cerca di danneggiare la porta con una sprangaUn sessantenne in stato confusionale aveva sottratto dal vicino cantiere il tubo di ferro. Dopo avere resistito per un po' alla polizia è stato portato in caserma e poi a Cattinara ... triesteprima.it L'auto danneggiata lo scorso 21 marzo, poco prima di mezzanotte, non è stata certo un episodio isolato. Scene di ordinario vandalismo fra corso Dante e piazza Giovene, nel cuore di Molfetta. Una situazione, immortalata da una delle tante segnalazioni arriv facebook