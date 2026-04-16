Lite tra coinquilini poi la furia | si scaglia contro i carabinieri

Da udinetoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una richiesta di intervento per un litigio tra coinquilini si è trasformata in un episodio di violenza. Quando i militari sono arrivati sul luogo, uno dei coinvolti ha reagito con insulti e, successivamente, si è scagliato contro di loro. La scena si è conclusa con l’arresto dell’uomo e ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Doveva essere un intervento per sedare un diverbio tra coinquilini, ma la situazione è rapidamente degenerata. È accaduto nella notte a Bicinicco, dove i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Palmanova, supportati dai colleghi della stazione locale, sono intervenuti all’interno di.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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