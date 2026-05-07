Razzo contro i soldati italiani dell’Unifil nuovo attacco in Libano | i sospetti su Hezbollah

Nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, un razzo si è abbattuto sulla base di Shama, in Libano, sede del contingente italiano impegnato nel settore Ovest di Unifil. L’attacco ha coinvolto direttamente i soldati italiani presenti nella zona. Sul luogo si sono recati i soccorsi, mentre le autorità stanno valutando le responsabilità e i sospetti si concentrano su Hezbollah. Non sono stati riferiti danni o feriti tra le truppe italiane.

Un razzo è caduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 maggio, all’interno della base di Shama, in Libano, dove ha sede il contingente italiano del settore Ovest di Unifil. L’impatto non ha provocato feriti tra i militari, mentre un mezzo ha riportato lievi danni, una foratura causata dalle schegge dell’ordigno, finito in campo aperto. Lo rende noto il Ministero della Difesa, che precisa come siano in corso le verifiche per ricostruire con precisione la provenienza e la dinamica dell’episodio. Razzo da 107 mm, il sospetto su Hezbollah. Stando a fonti informate citate dall’Ansa, si tratterebbe di un razzo a corto raggio da 107 millimetri, un calibro tipicamente in dotazione alle milizie di Hezbollah, anche se la matrice resta tutta da accertare.🔗 Leggi su Open.online

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