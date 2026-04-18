Un soldato francese delle forze di pace in Libano è deceduto e altri tre sono rimasti feriti in un attacco contro le truppe internazionali nel paese. L'incidente ha coinvolto le forze dell'Unifil, la missione delle Nazioni Unite, e il governo francese ha attribuito la responsabilità a un gruppo armato locale. Il presidente ha commentato sulla possibile responsabilità di Hezbollah, senza fornire ulteriori dettagli.

Un soldato francese dell'Unifil è rimasto ucciso e tre feriti in seguito ad un attacco contro i caschi blu in Libano. Lo ha annunciato Emmanuel Macron. «Tutto lascia pensare che la responsabilità sia di Hezbollah», ha aggiunto. La vittima La vittima è il sergente maggiore Florian Montorio del 17° Reggimento Genieri Paracadutisti di stanza a Montauban. Il messaggio di Macron “Il sergente maggiore Florian Montorio del 17° Reggimento Genieri Paracadutisti di Montauban è stato ucciso questa mattina nel sud del Libano durante un attacco contro l'UNIFIL. Tre suoi commilitoni sono rimasti feriti e sono stati evacuati. La nazione si inchina in segno di rispetto ed esprime il suo sostegno alle famiglie dei nostri soldati e a tutto il nostro personale militare impegnato per la pace in Libano.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Attacco contro i caschi blu in Libano, ucciso un sergente francese e feriti tre soldati. Macron: «Responsabilità di ?Hezbollah»?

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