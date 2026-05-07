Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil nessun ferito

Questo pomeriggio un razzo è caduto all’interno della base di Shama, che ospita il contingente italiano nel settore Ovest di Unifil. La provenienza del razzo non è ancora stata confermata. Nessuno dei presenti nella base ha riportato ferite o danni significativi. Le autorità stanno indagando sulla provenienza e sulle circostanze dell’incidente. La situazione è sotto controllo e non si segnalano ulteriori conseguenze.

Questo pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all’interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore Ovest di Unifil. Non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare. Sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo e la dinamica dell’accaduto. Lo riferisce il ministero della Difesa, secondo cui il ministro Guido Crosetto è in contatto con il capo di Stato maggiore della Difesa, il comandante del Covi e quello del contingente italiano per seguire costantemente l’evoluzione della situazione....🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito Notizie correlate Libano, razzo sulla base italiana Unifil: nessun feritoQuesto pomeriggio un razzo, la cui origine è ancora in fase di accertamento, ha colpito la base di Shama, quartier generale del contingente italiano... Razzo sulla base italiana Unifil in Libano, nessun feritoQuesto pomeriggio un razzo, la cui origine è ancora in fase di accertamento, ha colpito la base di Shama, quartier generale del contingente italiano... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito; SpaceX, il potente razzo Falcon Heavy torna in orbita per la prima volta in oltre un anno | VIDEO. Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun feritoQuesto pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore Ovest di Unifil. (ANSA) ... ansa.it Libano, razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito. Attesa per la risposta dell'Iran sulla proposta USAIl presidente Usa vuole un accordo prima del suo viaggio in Cina, in programma il 14-15 maggio. Cosa prevede il piano per la pace e le clausole inaccettabili per Teheran ... msn.com Il 5 agosto 2026 un componente di un razzo della compagnia aerospaziale statunitense SpaceX si schianterà sulla superficie della Luna. Il frammento fuori controllo viaggia attualmente nello spazio a una velocità stimata di 8.690 chilometri orari. Il detrito spaz - facebook.com facebook