Razzo nella base italiana di Shama UNIFIL nessun ferito | danni lievi a un mezzo

Nel pomeriggio si è verificato un episodio presso la base italiana di Shama, in Libano, appartenente alla missione UNIFIL Sector West. Un razzo è caduto all’interno della base, causando danni lievi a un mezzo. Nessuno tra le persone presenti è rimasto ferito. La situazione è stata gestita senza ulteriori conseguenze, e le autorità stanno valutando i dettagli dell’accaduto.

Un episodio è stato registrato nel pomeriggio all’interno della base di Shama, in Libano, dove ha sede il contingente italiano della missione delle Nazioni Unite UNIFIL Sector West. Un razzo è caduto all’interno del perimetro della base, senza provocare feriti tra il personale militare italiano, ma causando solo lievi danni a un veicolo. Secondo quanto si apprende da fonti informate, si tratterebbe di un razzo a corto raggio da 107 millimetri, tipologia spesso associata all’armamento in dotazione a milizie attive nell’area, tra cui Hezbollah. Il razzo sarebbe finito in campo aperto all’interno della base, e le schegge avrebbero provocato la foratura di un mezzo militare.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Razzo nella base italiana di Shama (UNIFIL), nessun ferito: danni lievi a un mezzo Notizie correlate Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun feritoQuesto pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all’interno della base di Shama, sede del contingente... Leggi anche: Razzo contro la base italiana Unifil in Libano: nessun ferito, danni alle infrastrutture |Iran insiste: pedaggio per le navi a Hormuz Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito; Spazio, dalla California lanciati con successo 7 satelliti italiani del programma Iride; Cresce la costellazione italiana IRIDE col lancio di altri 7 satelliti da osservazione; Perché 7 piccoli satelliti (lanciati dalla California) pesano molto sul futuro hi-tech dell’Italia. Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun feritoQuesto pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore Ovest di Unifil. Non si registrano ... ansa.it Iran-Usa, vicino accordo su stop temporaneo della guerra. Libano, razzo colpisce sede contingente italiano Unifil di Shama: nessun feritoQuesto pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore Ovest di Unifil. ilgazzettino.it Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito. L'episodio a Shama. Accertamenti in corso per valutarne la provenienza e la dinamica #ANSA - facebook.com facebook Il razzo New Glenn di Blue Origin ha volato per la sua prima volta con un primo stadio riutilizzato e punta a competere con i razzi Falcon 9, Falcon Heavy e Starship di SpaceX. La nuova videopillola di AsiTV è dedicata ai razzi riutilizzabili shorturl.at/R x.com