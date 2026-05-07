Razzo colpisce base italiana dell' Unifil | nessun ferito

Un razzo ha colpito la base italiana di Shama, all’interno del contingente di Unifil Sector West. La provenienza del missile è ancora da determinare. Fortunatamente, non si registrano feriti tra il personale presente nella struttura. L’incidente si è verificato in un’area sotto il controllo delle forze italiane e al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto. La sicurezza della base rimane sotto osservazione.

Un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano di Unifil Sector West. Lo rende noto il ministero della Difesa precisando che "non si registrano feriti tra il personale italiano, solo lievi danni a un mezzo militare". Il Ministro Guido Crosetto è in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Portolano, con il Comandante del COVI, Generale di Corpo d'Armata Iannucci e con il Comandante del contingente italiano per seguire costantemente l'evoluzione della situazione. Sono attualmente in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo nonché la dinamica dell'accaduto.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Razzo colpisce base italiana dell'Unifil: nessun ferito Notizie correlate Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun feritoQuesto pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all’interno della base di Shama, sede del contingente... Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil in Libano: nessun feritoABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio nella base di Shama Nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, un razzo, la cui origine è ancora in fase di verifica, è... Altri aggiornamenti Si parla di: Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun ferito. Razzo colpisce un mezzo nella base italiana Unifil, nessun feritoQuesto pomeriggio un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shama, sede del contingente italiano del settore Ovest di Unifil. Non si registrano ... ansa.it Razzo (non identificato) finisce sulla sede del contingente italiano Unifil di Shama in Libano: colpito un mezzo, come stanno i soldatiGiovedì pomeriggio 7 maggio 2026 un razzo, la cui provenienza è ancora in fase di accertamento, è caduto all'interno della base di Shame, sede del contingente italiano ... corriereadriatico.it