Ravenna Jazz gran finale al teatro Alighieri con Unforgettable dedicato a Nat King Cole
Il festival Ravenna Jazz si conclude questa domenica 10 maggio al Teatro Alighieri con il concerto dell’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti. L’evento si inserisce nella programmazione della tranche primaverile e si svolge alle ore 21. La serata è dedicata a Nat King Cole con lo spettacolo intitolato “Unforgettable”.
La tranche primaverile del festival Ravenna Jazz si conclude domenica 10 maggio con il concerto dell’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti al Teatro Alighieri (ore 21). Il programma musicale, un omaggio alle canzoni immortalate da Nat King Cole, vede la partecipazione di due solisti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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