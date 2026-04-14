Ravenna si illumina con A Christmas Carol – Il Musical | appuntamento al teatro Alighieri
Sabato 2 gennaio 2027 alle ore 17:00, il Teatro Alighieri di Ravenna ospiterà lo spettacolo
Sabato 2 gennaio 2027 alle ore 17:00, il Teatro Alighieri di Ravenna ospiterà A Christmas Carol – Il Musical, un emozionante spettacolo ispirato al celebre romanzo di Charles Dickens.Scritto e diretto da Melina Pellicano, con le musiche di Stefano Lori e Marco Caselle, questo musical tutto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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