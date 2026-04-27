Al teatro Alighieri per Ravenna Musica l' Orchestra Filarmonica Marchigiana in concerto

Dopo aver portato in scena pianisti e solisti eccellenti nonché orchestre tra le migliori in Italia, la stagione “Ravenna Musica” dell’Associazione Mariani giunge al suo penultimo appuntamento. Giovedì 30 aprile sul palco del Teatro Alighieri si allineeranno i componenti dell'Orchestra.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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