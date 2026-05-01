Domani sera, al teatro Socjale di Piangipane, prende il via la 53ª edizione di Ravenna Jazz con un concerto alle 21:30. Sul palco si esibiranno il trombonista Mauro Ottolini e la cantante Vanessa Tagliabue Yorke. La serata segna l'apertura del festival, che quest'anno presenta un programma ricco di generi musicali come rumba, fado e calypso.

Domani il festival Ravenna Jazz inaugura la sua cinquantatreesima edizione con un concerto al teatro Socjale di Piangipane (inizio alle ore 21:30) che avrà per protagonisti il trombonista Mauro Ottolini e la cantante Vanessa Tagliabue Yorke. Il loro progetto ’Nada màs fuerte’ vede la partecipazione di un ricco organico con tanto di quartetto d’archi, oltre a Thomas Sinigaglia (fisarmonica), Marco Bianchi (chitarre), Giulio Corini (contrabbasso), Valerio Galla (percussioni) e Gaetano Alfonsi (batteria). Con ’Nada màs fuerte’, pubblicato anche su cd, Ottolini e Tagliabue Yorke esplorano le musiche popolari di diversi continenti, ripescando preziose (e talvolta dimenticate) canzoni che mettono in risalto il ruolo creativo femminile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rumba, fado e calypso. Al via ’Ravenna Jazz’

Notizie correlate

Ravenna Jazz al Cisim di Lido Adriano: tocca a Bill LauranceMartedì 5 maggio il festival Ravenna Jazz approda al Cisim Lido Adriano, che ospiterà tre serate della kermesse.

Ravenna Jazz, al Mama's Club il concerto di Alessandro Scala e Fabio PetrettiLunedì 4 maggio il festival Ravenna Jazz si insedia al Mama’s Club, dove alle ore 21:30 si esibirà in concerto un quintetto co-diretto da Alessandro...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Rumba, fado e calypso. Al via ’Ravenna Jazz’; Ravenna Jazz, Mauro Ottolini in concerto.