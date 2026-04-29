Ravenna Jazz al Cisim di Lido Adriano | tocca a Bill Laurance
Il festival Ravenna Jazz arriva al Cisim di Lido Adriano con un evento che si svolgerà martedì 5 maggio. La serata vedrà protagonista Bill Laurance, in una delle tre date previste nella località. La manifestazione proseguirà fino a giovedì 7 maggio, offrendo concerti di artisti diversi in questa sede. La partecipazione è aperta al pubblico, con ingressi previsti durante le tre serate.
Martedì 5 maggio il festival Ravenna Jazz approda al Cisim Lido Adriano, che ospiterà tre serate della kermesse. Per la prima di esse i riflettori saranno puntati sul pianista Bill Laurance, che alle ore 21:30 si esibirà in solo (utilizzando più strumenti).Bill Laurance (Londra, 1981), con una.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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