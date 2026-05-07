La Polizia ha arrestato una coppia sospettata di aver commesso 25 rapine aggravate, 5 furti di autovetture e 20 episodi di ricettazione. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile, che ha ottenuto un decreto di fermo dalla Procura di Nocera Inferiore. Gli investigatori hanno ricostruito i reati attribuendoli alla coppia, che ora si trova in custodia.

Tempo di lettura: 2 minuti 25 rapine aggravate, 5 furti di autovetture e 20 episodi di ricettazione. Per la squadra Mobile che ha indagato la coppia criminale che è stata fermata con un decreto emesso dalla procura di Nocera Inferiore, è autrice di tutti questi reati. Si tratta di due cittadini albanesi, ritenuti parte di un gruppo specializzato in furti e rapine, soprattutto ai danni di distributori di carburante. Secondo gli inquirenti, l’organizzazione avrebbe agito tra marzo e aprile con una serie di colpi messi a segno con modalità quasi identiche: più persone, sempre travisate e armate di pistola, arrivavano a bordo di auto rubate o prese a noleggio e, in pochi secondi, minacciavano i benzinai costringendoli a consegnare l’incasso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rapine e ricettazione, la Squadra Mobile ferma la banda

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