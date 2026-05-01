Da truffa a rapina | la squadra mobile veneziana ferma gli aggressori di un' 83enne

Una donna di 83 anni veneziana si è difesa con prontezza da due uomini che avevano cercato di ingannarla fingendosi agenti di polizia. I due individui, entrati in azione con l'intento di truffarla, sono stati poi fermati dalla squadra mobile locale. La vittima, che ha mostrato spirito di iniziativa, ha impedito che la situazione degenerasse in una rapina. Gli investigatori hanno arrestato i due aggressori e stanno approfondendo il caso.

Troppo in gamba l'anziana, una signora veneziana presa di mira da due sedicenti poliziotti che pensavano di raggirarla come se fosse una sprovveduta. Avevano fatto male i loro conti. Alla fine ci ha pensato lei stessa, un'83enne del centro storico lagunare, a far saltare la mega truffa dei.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Rapina al Bingo del quartiere Archi, bottino di poche migliaia di euro: indaga la squadra MobileQuesta mattina, intorno alle 8, nella sala Bingo del quartiere di Archi, a nord di Reggio Calabria, si è consumata una rapina. Non si ferma all’alt e ferisce due agenti della squadra mobileQuando la polizia gli aveva intimato l’alt per un controllo di routine quel ragazzo, invece di fermarsi, aveva spinto il piede sull’acceleratore e si... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Da truffa a rapina: la squadra mobile veneziana ferma gli aggressori di un'83enne; Truffa della rapina in gioielleria, l'anziana non cade nella trappola e fa arrestare due persone; Truffa da 41mila euro con la tecnica della 'finta rapina', coppia scoperta e arrestata; L’auto di suo marito usata per una rapina, dobbiamo controllare i gioielli: tentano doppia truffa ma finiscono in carcere. Truffa da 100mila euro a Trastevere: arrestato un finto poliziotto che raggirò un’anziana di 90 anniFinto poliziotto arrestato dopo aver truffato un'anziana di 90 anni per oltre 100mila euro. Indagini della Polizia di Stato a Roma portano all'arresto del giovane. lamilano.it Truffa del finto carabiniere ad Arezzo, anziana raggirata per 58 mila euro per una finta rapina: l'epilogoArrestato ad Arezzo un 40enne napoletano per truffa aggravata: si fingeva carabiniere e ha sottratto oro e denaro a un'anziana. virgilio.it bighe.net. . Hai un IPHONE Sono in PERICOLO i tuoi SOLDI ECCO PERCHÉ #iPhone #ApplePay #Truffa #SicurezzaInformatica #Bighenet - facebook.com facebook Finfluencer sotto la lente dell'Eurocamera: "Introdurre norme Ue anti-truffa" #ANSAEuropa #finfluencer x.com