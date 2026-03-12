Giovani e a mano armata | rapine coltelli violenza e lesioni

In Umbria e a Perugia, si registra un aumento di episodi violenti tra giovani, coinvolgendo rapine e aggressioni con coltelli. I coltelli da cucina, facilmente acquistabili senza restrizioni, vengono usati come armi durante scontri che spesso causano lesioni. Questo fenomeno coinvolge principalmente i giovanissimi, evidenziando un problema che interessa diverse zone della regione.

Lame facili tra i giovanissimi. Un fenomeno che non risparmia l'Umbria né tanto meno Perugia. Lame facili, come coltelli da cucina che si possono comprare ovunque senza controllo, ma che possono diventare armi letali. Armi usate senza troppe remore, sempre più frequentemente e da ragazzi sempre più giovani. "Regolamento" di conti, rivalità, un semplice sguardo di troppo. Una battuta sul calcio, come nel caso della rissa nel corso della quale, a Perugia, lo scorso ottobre, è stato ucciso Hekuran Cumani, 23 anni, arrivato da Fabriano per passare una serata con gli amici al 100Dieci e, invece di andare a fare colazione, ha trovato la morte nel parcheggio dell'Università.

Rapine a mano armata ai danni di una sala scommesse e una farmacia: arrestati due giovani residenti a RavennaRavenna, 26 febbraio 2026 – Sono ritenuti responsabili di due rapine a mano armata, avvenute nei giorni scorsi, il 27enne italiano e il 24enne...

Rapine a mano armata, i video delle telecamere di sicurezzaIl 27enne e il 24enne residenti entrambi in provincia di Ravenna sono stati arrestati dai carabinieri .

