A Caltanissetta, due uomini con precedenti penali sono stati arrestati e un terzo è stato denunciato dopo aver rapinato una tabaccheria. I malviventi sono fuggiti successivamente al cimitero. La Polizia ha recuperato la refurtiva e ha messo fine all’azione dei ladri. Gli ufficiali hanno identificato e fermato i sospetti nelle ore successive alla rapina.

Arresti a Caltanissetta, dove tre pregiudicati della provincia di Enna sono stati intercettati subito dopo una rapina aggravata in una tabaccheria. I responsabili sono stati fermati a bordo di un’auto noleggiata, con la refurtiva ancora in loro possesso. La dinamica della rapina Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato giovedì scorso, quando la sala operativa della Questura di Caltanissetta ha ricevuto una richiesta di intervento per una rapina appena avvenuta in una tabaccheria situata in via San Domenico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un uomo con il volto coperto e armato di pistola ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Caltanissetta, così hanno rapinato una tabaccheria e sono fuggiti al cimitero: malviventi arrestati

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