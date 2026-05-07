Rapinano un passante con un coltello vicino alla metro a Centocelle ma i carabinieri li arrestano
Due uomini senzatetto hanno minacciato con un coltello un passante nei pressi della stazione della Metro C Parco di Centocelle, rapinandolo. Poco dopo, i carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato i due sospettati. L’uomo rapinato è rimasto illeso. Gli agenti hanno sequestrato il coltello utilizzato durante la rapina. La vittima ha fornito una descrizione dei rapinatori, che ha portato all’arresto dei due uomini.
Un 21enne è stato minacciato con un coltello e rapinato da due uomini senzatetto vicino alla stazione della Metro C Parco di Centocelle.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Milano, rapinano (sotto la minaccia di un coltello) due ragazzine alla fermata della metro 5: fermati sei giovanissimi
Notato dai carabinieri mentre si aggira con fare sospetto vicino alla metro: arrestato con la drogaIl comando provinciale dei carabinieri di Catania prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti, attraverso...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Civezzano: prima rapina un passante, poi ruba in un'auto e va al centro commerciale: arrestato | 27 aprile; Bergamo, tenta una rapina e aggredisce passante: giovane arrestato; Deruba pazienti e medici, fugge e rapina un passante: maxi condanna; Rapina un passante della collanina con il pretesto di una sigaretta: 19enne torna libero dopo direttissima.
Rapinano un passante con un coltello vicino alla metro a Centocelle ma i carabinieri li arrestanoUn 21enne è stato minacciato con un coltello e rapinato da due uomini senzatetto vicino alla stazione della Metro C Parco di Centocelle ... fanpage.it
Rapina un passante della collanina con il pretesto di una sigaretta: 19enne torna libero dopo direttissimaGALLIPOLI (Lecce) - È stato scarcerato un 19enne egiziano, residente ad Acquarica del Capo, arrestato nella notte del 4 maggio per una rapina ai danni di un ... corrieresalentino.it
Rapinano un pescatore nel Torinese, due minorenni denunciati dai carabinieri. In due, armati di coltelli, hanno costretto la vittima a consegnare la Vespa #ANSA - facebook.com facebook
Porto Cesareo, armati di pistola rapinano un automobilista e lo lasciano a piedi: in due in fuga x.com