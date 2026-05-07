Rapinano un passante con un coltello vicino alla metro a Centocelle ma i carabinieri li arrestano

Due uomini senzatetto hanno minacciato con un coltello un passante nei pressi della stazione della Metro C Parco di Centocelle, rapinandolo. Poco dopo, i carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato i due sospettati. L’uomo rapinato è rimasto illeso. Gli agenti hanno sequestrato il coltello utilizzato durante la rapina. La vittima ha fornito una descrizione dei rapinatori, che ha portato all’arresto dei due uomini.