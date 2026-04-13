Milano rapinano sotto la minaccia di un coltello due ragazzine alla fermata della metro 5 | fermati sei giovanissimi

A Milano, sei giovani sono stati arrestati dopo aver rapinato due ragazze di 17 e 18 anni alla fermata della metro 5 Ponale. Le giovani sono state minacciate con un coltello durante il colpo avvenuto nel pomeriggio. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso l'arresto dei tre maggiorenni e dei tre minorenni coinvolti nell'episodio. La polizia sta ancora indagando sui dettagli dell'aggressione.

Milano, 13 aprile 2026 – Un’altra gang in azione a Milano. Tre ragazzi maggiorenni e tre ragazze minorenni hanno rapinato, sotto la minaccia di un coltello, due coetanee di 17 e 18 anni alla stazione Ponale della linea 5 della metropolitana. È accaduto lo scorso sabato pomeriggio, a Milano. Gli agenti della polizia locale di Milano sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto del padre di una delle vittime e i sei presunti responsabili sono stati arrestati. La geolocalizzazione. Determinante è stata l'immediata segnalazione del genitore di una delle ragazze rapinate, unita all'utilizzo di dispositivi di geolocalizzazione: attraverso un AirTag inserito nelle cuffiette di una delle ragazze, è stato possibile seguire gli spostamenti del gruppo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, rapinano (sotto la minaccia di un coltello) due ragazzine alla fermata della metro 5: fermati sei giovanissimi Leggi anche: In sei minacciano due ragazzine col coltello e le rapinano: la banda rintracciata grazie all'AirTag Paura per due turisti alla Stazione Termini, rapinati sotto la minaccia di un coltello da un 38enneUn uomo di 38 anni è stato fermato per rapina aggravata ai danni di due turisti tedeschi nei pressi della Stazione Termini.