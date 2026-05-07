Rapina violenta | strappa il cellulare a una ragazza poi la spinge a terra

Una ragazza è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato il cellulare e l’ha spinta a terra. Dopo il colpo, il rapinatore si è dato alla fuga attraversando le vie del centro cittadino. I carabinieri sono intervenuti subito e sono riusciti a bloccarlo dopo pochi metri, impedendo che il soggetto si allontanasse ulteriormente. La vittima è rimasta illesa, ma scossa dall’accaduto.

Una ragazza spinta a terra per rubarle il cellulare, poi la fuga tra le vie del centro e l’intervento dei carabinieri, che lo hanno bloccato dopo poche decine di metri. È successo nella tarda serata di martedì 5 maggio a Brescia, dove un 29enne di origine guineana è stato arrestato con l’accusa.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Picchia una ragazza con una spranga e poi la violenta, arrestato marocchinoBERGAMO – Quando lei si è rifiutata di consumare droga con lui, l’ha colpita al fianco con una spranga di ferro, così forte da farle perdere i sensi,... Leggi anche: Incontro online, poi gli abusi. Violenta una ragazza conosciuta in chat Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Rapina violenta: strappa il cellulare a una ragazza, poi la spinge a terra - BresciaToday; Strappa il telefono a una donna, arrestato a Brescia un 29enne; Violenta rapina a Torino Centro: banda di delinquenti aggredisce un ragazzo con bottiglie rotte e gli strappa monopattino e zaino, due di loro vengono arrestati poco dopo; Strappa alla moglie la borsa e la picchia Condannato a due anni per rapina. Strappa il cellulare a una ragazza, la butta a terra e fugge: arrestatoUna giovane donna scaraventata a terra per rubarle il cellulare, poi la fuga tra le vie del centro di Brescia durata soltanto poche decine di metri. È finita c ... elivebrescia.tv Arrestato rapinatore per violenta rapina in un supermercato di via Lajolo a Torino Arrestato un uomo per rapina con coltello in un supermercato a Torino. La rapina, avvenuta il 10 marzo, è stata risolta grazie a indagini precise e videosorveglianza. #notizie # - facebook.com facebook Rapina violenta in tabaccheria: Dipendente minacciato con un coltello e una pistola, poi è stato legato per sottrarre i soldi dalla cassa. I Carabinieri di #Ravenna hanno arrestato 3 persone. Ci sono altre vittime #chilhavisto x.com