Due uomini armati di fucile sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Napoli durante un tentato colpo in un supermercato. I due, di 59 e 29 anni, sono stati fermati sul posto e portati in commissariato. Il più anziano ha precedenti di polizia. La scena si è svolta in pieno giorno, senza che ci siano stati feriti o altri incidenti.

Tentata rapina armata in un supermercato di Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato due napoletani di 59 e 29 anni, il primo con precedenti di polizia. I due sono accusati di concorso in rapina aggravata, porto di arma clandestina e porto abusivo di armi. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato in via delle Repubbliche Marinare, dove è stato decisivo il tempestivo intervento degli agenti della Squadra Mobile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i poliziotti impegnati nei servizi di controllo del territorio hanno notato due uomini con il volto travisato entrare nel parcheggio di un supermercato. Uno dei due, armato di... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, rapina al supermercato: la Polizia interviene e arresta due uomini armati di fucile

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