genova spaccio di droga nel ponente la polizia arresta due pusher e sequestra due chilogrammi di cocaina e 45 mila euro

A Genova, nel quartiere di Pegli, la polizia ha arrestato due uomini, un trentenne albanese e un sessantenne italiano, con l’accusa di spaccio di droga nel ponente della città. Durante le operazioni sono stati sequestrati due chili di cocaina e 45 mila euro in contanti. Le autorità hanno inoltre portato a termine alcune perquisizioni nelle rispettive abitazioni.

La squadra mobile di Genova ha arrestato un albanese di 34 anni e un italiano di 63 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso e, in una seconda operazione, un diciottenne tunisino per lo stesso reato. Gli arresti sono arrivati al culmine di un’attività investigativa durata un mese per una sospetta rete di distribuzione di stupefacenti nel ponente genovese. Nei giorni scorsi, durante i servizi di appostamento, gli investigatori hanno notato il trentaquattrenne arrivare sul lungomare di Pegli con uno scooter, dirigersi a piedi verso un condominio per poi tornare poco dopo con un sacco che ha nascosto nel bauletto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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