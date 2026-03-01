Ennesimo furto all' Esp maxi colpo ai danni della gioielleria Svaligiata la cassaforte | Sembravano un commando

Un furto è stato messo a segno questa notte presso la gioielleria all’interno del centro commerciale Esp di Ravenna. I ladri sono entrati rapidamente e sono riusciti a svaligiare la cassaforte in pochi minuti, lasciando dietro di sé un’area senza armi o altri oggetti di valore. La polizia ha già avviato le indagini e sta cercando di raccogliere le testimonianze dei presenti.