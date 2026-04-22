Per il secondo anno consecutivo Range Rover è presente alla Milano Design Week con uno spazio che ripercorre a 360 gradi la storia del marchio (e non solo) attraverso luci, attività sensoriali, suoni, colori e una one-off che ne anticipa le novità future. A sintetizzare al meglio la filosofia e la proposta del brand nell'appuntamento milanese è Traces, un'installazione concepita in modo specifico per il Fuorisalone insieme all'agenzia di design londinese Storey Studio che si trova alla Galleria Meravigli, all'ombra della Madonnina. L'opera, nella sua interezza, promette un viaggio sensoriale attraverso memoria, materia e istinto e celebra Range Rover Bespoke, il servizio di personalizzazione d'eccellenza del marchio inglese.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Range Rover Pearl of Tay: alla Milano Design Week la one-off che celebra l'artigianalità

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