Già avviate o sulla rampa di lancio I nostri premi alle startup lombarde

È iniziata la terza edizione del premio “Startup Your Ideas”, promosso da Confindustria Varese e dal Gruppo Giovani Imprenditori. L’iniziativa mira a sostenere e promuovere lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali tra le startup della regione. Le candidature sono già state aperte o sono in fase di conclusione, con l’obiettivo di individuare progetti innovativi pronti a crescere.

Terza edizione per il premio “Startup Your Ideas“ promosso da Confindustria Varese insieme al proprio Gruppo Giovani Imprenditori per sostenere e favorire lo sviluppo di intuizioni d’impresa. Un concorso che si rivolge a tutte le startup della Lombardia e vuole premiare le migliori idee imprenditoriali maggiormente innovative e tecnologiche. Per quest’anno il contest prevede due distinti bandi di concorso: un premio si rivolgerà a idee imprenditoriali e startup già costituite in fase iniziale di sviluppo – definite “Early stage“ – mentre l’altro riconoscimento riguarderà quelle realtà che sono in una fase di sviluppo più avviata, che vengono definite “Later stage“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Già avviate o sulla rampa di lancio. I nostri premi alle startup lombarde" Articoli correlati Artemis II sulla rampa di lancio, intanto la Nasa cambia strategia: stop al progetto Gateway e presenza umana sulla LunaLa “nuova” strategia della Nasa prende forma mentre, sul piano operativo, il programma Artemis entra in una fase decisiva dopo una lunga serie di... Sulla rampa di lancio lo sportello di consulenza psicologicaParte venerdì 6 febbraio lo sportello di consulenza psicologica gratuito presso la biblioteca civica Alda Merini di Montegrotto Terme. Una raccolta di contenuti su Già avviate Temi più discussi: Già avviate o sulla rampa di lancio. I nostri premi alle startup lombarde; Contributi a fondo perduto 2026: quale bando scegliere con 5 criteri chiave; Mobilità sostenibile, il Comune all'Ateneo: Aperti al confronto, ma anche l'Università faccia la sua parte; Pisa e la spinta green: L’Ateneo può far molto valorizzando meglio i suoi spazi inutilizzati. Già avviate o sulla rampa di lancio. I nostri premi alle startup lombardeTerza edizione per il premio Startup Your Ideas promosso da Confindustria Varese insieme al proprio Gruppo Giovani Imprenditori per sostenere e favorire lo sviluppo di intuizioni d’impresa. Un conco ... ilgiorno.it Pnrr, ecco le opere in Emilia-Romagna avviate, concluse o ferme. Erogati 1,9 miliardiCon i fondi Pnrr in Emilia-Romagna si contano 1.280 cantieri già avviati o conclusi, il 62% del totale, con 1,9 miliardi già pagati alle imprese impegnate nei lavori, che negli ultimi sette anni, ... bologna.repubblica.it Con l’arrivo della bella stagione, il Comune di Lucca rafforza le misure per ordine, decoro e vivibilità del centro storico. L’Amministrazione consolida le azioni già avviate per garantire una fruizione equilibrata degli spazi urbani, tutelando identità, qualità della - facebook.com facebook