Teatro arte e letteratura Il Festival delle Culture racconterà il mondo

Meno di un mese alla XIX edizione del Festival delle Culture a Ravenna, che si terrà dal 16 aprile al 20 giugno, con alcuni eventi in anteprima già programmati per marzo. La manifestazione si concentra su teatro, arte e letteratura, offrendo un calendario ricco di appuntamenti e spettacoli. La città si prepara ad accogliere artisti e pubblico per un evento che coinvolge diverse espressioni culturali.

Meno di un mese alla partenza della XIX edizione del Festival delle Culture che si svolgerà a Ravenna dal 16 aprile al 20 giugno, anticipata da alcuni eventi in anteprima in programma già a marzo. Il calendario del festival, dal titolo ‘Raccontare il mondo’, è stato presentato ieri in Comune alla presenza, tra gli altri, dell’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia, e prevede una serie di incontri, conferenze e mostre sul mondo contemporaneo, trattando temi come guerre, migrazioni, diritti umani e convivenza interculturale, coinvolgendo anche gli studenti. Il primo appuntamento sarà il 16 aprile, dalle 10.30 alle 16.30, al Palazzo Rasponi dalle Teste con una conferenza sul giornalismo etico in cui interverranno diversi professionisti del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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