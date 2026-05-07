Oliver Solberg parte con il piede giusto nel Rally del Portogallo davanti a Fourmaux e Ogier

È iniziato il Rally del Portogallo, sesto evento del Campionato del Mondo WRC 2026. La corsa, alla cinquanta-novesima edizione, si svolge sulle strade sterrate nei dintorni di Matonishos. Nella prima giornata, giovedì, si sono disputati tre stage, segnando l’avvio della competizione. Tra i piloti, Oliver Solberg si è posizionato in testa, seguito da Fourmaux e Ogier.

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Ha preso ufficialmente il via il Rally del Portogallo, sesto appuntamento del Mondiale WRC 2026. La cinquantanovesima edizione della corsa lusitana, che si snoda sulle strade sterraste attorno a Matonishos, ha mosso i primi passi con un giovedì che ha subito proposto tre stage. Al comando troviamo lo svedese Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) con 3.4 secondi sul francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) e 7.2 su Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris). Quarta posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 7.4, quinta per il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 7.5, mentre è sesto il finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 10.7. Settima posizione per lo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) a 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Oliver Solberg parte con il piede giusto nel Rally del Portogallo davanti a Fourmaux e Ogier Notizie correlate Sebastien Ogier comanda il Rally di Spagna con soli 3.8 secondi su Oliver Solberg!Che battaglia! Sebastien Ogier chiude al comando il sabato del Rally di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale WRC 2026, ma la sfida con Oliver... Sebastien Ogier chiude in vetta il venerdì del Rally di Spagna ma Oliver Solberg è in sciaSebastien Ogier ha chiuso al comando il venerdì del Rally di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale WRC 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Solberg: Un piccolo dettaglio mi è costato la vittoria alle Canarie; Solberg mastica amaro dopo l’errore: Sono stato troppo ottimista; Rally di Portogallo al via; Rally delle Isole Canarie - Ogier e Landais al comando. Oliver Solberg parte con il piede giusto nel Rally del Portogallo davanti a Fourmaux e OgierHa preso ufficialmente il via il Rally del Portogallo, sesto appuntamento del Mondiale WRC 2026. La cinquantanovesima edizione della corsa lusitana, che ... oasport.it Solberg cerca il riscatto in Portogallo e critica il percorso: Non vedo differenzeOliver Solberg arriva al Rally del Portogallo con un obiettivo molto chiaro: ritrovare finalmente un risultato solido. Il pilota Toyota ... rallyssimo.it WRC in GRAN CANARIA, coraggioso Oliver Solberg immenso Sébastien Ogier, TOYOTA su tutti. E tanto tricolore in gioco; il nome LANCIA porta sempre all' ITALIA e almeno rinfresca i ricordi (e alimenta speranze), ACITEAMITALIA con i suoi DAPRA'-GUGLIE - facebook.com facebook