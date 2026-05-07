A Roma Termini, tre giovani sono stati fermati dopo un episodio di violenza razzista che ha coinvolto alcune persone in auto. La polizia ha ricostruito le modalità con cui i ragazzi hanno individuato le vittime, secondo quanto emerso dalle indagini. Durante le perquisizioni nelle loro case, sono stati sequestrati diversi oggetti che potrebbero essere collegati all’episodio. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ragazzi a selezionare le vittime in auto?. Quali oggetti sono stati sequestrati nelle case dei tre indagati?. Chi sono le altre quattro vittime ancora non identificate dalla polizia?. Perché il minorenne coinvolto era già noto alle autorità?.? In Breve Tre indagati coinvolti, due maggiorenni e un minorenne già segnalato per atti antisemiti.. Cinque vittime tra cittadini stranieri e senzatetto colpite tra il 6 e il 7 febbraio.. Sequestrati materiale d'area estrema destra, un coltello e una copia di Mein Kampf.. Minorenne trasferito in comunità dopo precedenti atti vandalici contro la Sinagoga di via Garfagnana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid razzisti a Roma Termini: tre giovani presi dopo la caccia all’uomo

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