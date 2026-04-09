Nel sud del Libano, una serie di raid israeliani ha provocato almeno 17 vittime tra civili e militari. Il cielo si è aperto in una raffica di esplosioni che ha causato danni e vittime in diverse zone della regione. I raid sono avvenuti nel contesto di tensioni persistenti tra le parti coinvolte. Non sono stati resi noti dettagli specifici sugli obiettivi colpiti o sulle circostanze precise dell’attacco.

Il cielo del Libano meridionale si è squarciato nuovamente sotto una pioggia di esplosioni che ha lasciato una scia di sangue e polvere, travolgendo civili e militari. Almeno 17 vite sono state spezzate dai recenti attacchi aerei israeliani che hanno colpito diverse località, tra cui la città di Zrariyeh, dove il bilancio è tragico con 10 vittime, incluse donne e bambini, e la zona di Abbassiyeh, colpita da un raid che ha causato la morte di 7 persone. Nel complesso, sono stati registrati almeno 20 interventi aerei, con una zona colpita anche nel sobborgo di Dahieh, vicino alla capitale Beirut. Un bilancio umano che cresce tra le macerie. La violenza degli scontri sta lasciando ferite profonde che vanno ben oltre le cifre immediate dei caduti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, pioggia di raid israeliani: 17 vittime tra civili e militari

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