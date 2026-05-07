Rai Sergio nega | vendere 15 sedi serve per la transizione digitale

La Rai ha annunciato che la vendita di quindici sedi, tra cui Palazzo Labia, è necessaria per finanziare la transizione digitale. La decisione è stata smentita da Sergio, che ha spiegato come questa operazione non comporti impatti sulla cultura veneziana. Restano da capire anche quali saranno i costi dell’affitto del palazzo progettato da Giò Ponti, destinato a rimanere di proprietà dell’emittente.

?? Cosa scoprirai Come influirà la vendita di Palazzo Labia sulla cultura veneziana? Quanto costerà alla Rai l'affitto del palazzo di Giò Ponti? Perché Fiorello si è mobilitato contro la vendita del Teatro delle Vittorie? Quali rischi comporta trasformare il patrimonio immobiliare in costi fissi??? In Breve Asset coinvolti includono Palazzo Labia a Venezia e sede di Corso Sempione a Milano. Vendita palazzo Giò Ponti comporterà 5,9 milioni di euro annui di affitto dal 2032. Fiorello e il PD s .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rai, Sergio nega: vendere 15 sedi serve per la transizione digitale Notizie correlate TeleMeloni, il Dg Sergio promuove il piano di vendita delle 15 sedi Rai. Ma la maggioranza si spacca sul futuro del Teatro delle Vittorie“Smentisco categoricamente sia i rischi sull’occupazione, sia la falsa narrazione secondo cui il piano (di vendita di 15 sedi Rai, ndr) servirebbe a... Rai, Da Palazzo Labia con gli affreschi del Tiepolo alla sede di Ponti in corso Sempione: ecco le 15 sedi messe in vendita da Viale Mazzini. Basi d’asta non pervenuteNon c’è solo il romano Teatro delle Vittorie nel catalogo dei gioielli di famiglia messi in vendita da viale Mazzini per fare cassa, con la...