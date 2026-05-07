Ragazzino in giro nella movida con il coltello in tasca | denunciato dai carabinieri

Durante un servizio di controllo nel territorio di Castel Volturno, i carabinieri hanno denunciato un minorenne trovato in giro nella movida con un coltello in tasca. Inoltre, sei persone sono state segnalate per il possesso di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta con un intervento coordinato e a largo raggio, finalizzato a controlli di sicurezza nella zona.

Un minorenne denunciato e 6 persone segnalate per il possesso di sostanze stupefacenti. E' questo il bilancio di un'operazione di controllo del territorio eseguita a Castel Volturno dai carabinieri del Reparto Territoriale che hanno condotto un servizio coordinato a largo raggio, mirato al.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Belpasso, 18enne sorpreso con un coltello in tasca: denunciato dai CarabinieriL’intervento è stato effettuato dai militari della Stazione locale durante un’attività di vigilanza in un giardinetto pubblico. In giro a San Leone con tirapugni, coltello e hashish in tasca: denunciato 15enneL'adolescente, uno studente, dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere In giro, di notte, lungo le... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Intervista a Giulio Pellizzari al via del Giro d'Italia 2026; La storia di Giuseppe, ragazzino rimasto orfano nel terremoto del Friuli, che diventò volontario nella Protezione civile, 50 anni dopo; Mononucleosi nei Bambini: sintomi, come si trasmette e cosa fare; 'La storia del bambino senza voce', libro di Asaro e Panepinto. Billie Elliot nel Napoletano: bimbo lascia la danza perché preso in giroLasciare la danza a causa delle continue prese in giro. Ricorda un po' il celebre film Billie Elliot la storia che arriva in queste ore nel Napoletano dove un ragazzino avrebbe deciso di abbandonare ... tgcom24.mediaset.it “Io sono interista da quando sono ragazzino, ma il calcio è tutto corrotto e i primi siamo noi. Marotta e Lotito sono le due persone peggiori nel calcio. Lunedì 11 maggio faccio uscire una puntata devastante sul calcio, li faccio arrestare tutti” Fabrizio Corona - facebook.com facebook Grazie per le emozioni che hai regalato a un ragazzino, che prima stava in Curva Nord e poi l’ha amata, in un altro stadio. x.com