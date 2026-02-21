Belpasso 18enne sorpreso con un coltello in tasca | denunciato dai Carabinieri

A Belpasso, i Carabinieri hanno fermato e identificato un ragazzo di 18 anni trovato con un coltello in tasca durante un controllo in un giardinetto pubblico. La presenza delle forze dell’ordine nel quartiere ha portato a questa scoperta, che ha portato alla sua denuncia. Il giovane non ha opposto resistenza e l’arma è stata sequestrata. L’intervento si inserisce in un’operazione più ampia di monitoraggio del territorio.

Controlli sul territorio e intervento in un giardinetto pubblico. A Belpasso, nell'ambito dei servizi di controllo predisposti dall'Arma dei Carabinieri per prevenire e contrastare comportamenti illeciti e rafforzare la sicurezza sul territorio, un giovane di 18 anni è stato denunciato in stato di libertà. L'intervento è stato effettuato dai militari della Stazione locale durante un'attività di vigilanza in un giardinetto pubblico. Alla vista della pattuglia, il neomaggiorenne avrebbe cercato di allontanarsi con atteggiamento sospetto, attirando così l'attenzione dei Carabinieri che hanno deciso di procedere con ulteriori verifiche.