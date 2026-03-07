In giro a San Leone con tirapugni coltello e hashish in tasca | denunciato 15enne

Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato in strada a San Leone durante la notte con un tirapugni, un coltello e hashish in tasca. La polizia lo ha fermato e ha eseguito i controlli, scoprendo gli oggetti proibiti e la sostanza stupefacente. L’intervento si è concluso con la denuncia del minorenne.

L'adolescente, uno studente, dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere In giro, di notte, lungo le strade di San Leone, con in tasca un tirapugni, un coltello e un po' di droga. A finire nei guai - con una denuncia alla Procura presso il tribunale dei minorenni - è stato un quindicenne, controllato dai carabinieri nella zona dell'ex eliporto. L'adolescente, uno studente, dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Per il possesso di stupefacenti, alcuni grammi di hashish, verosimilmente scatterà una segnalazione alla Prefettura quale consumatore abituale di droghe.