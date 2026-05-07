Ragazzino 14enne da solo sugli scogli di Castellammare di notte è disperato e chiede aiuto | salvato dai carabinieri

Un ragazzino di 14 anni è stato trovato in difficoltà sugli scogli di Castellammare di Stabia durante la notte. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno messo in sicurezza, rispondendo alla sua richiesta di aiuto. La scena si è svolta in un’area frequentata da persone, ma il giovane si trovava da solo quando è stato soccorso. Non sono stati riportati altri dettagli sulla sua condizione o sulle circostanze che lo hanno portato lì.

I carabinieri hanno salvato un ragazzino di 14 anni che era disperato sugli scogli di Castellammare di Stabia. Il giovane rischiava di scivolare. Soccorso dai militari.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Di notte alla guida del suv di papà: ragazzino di 15 anni fermato dai carabinieri a BallabioBallabio (Lecco), 24 marzo 2026 – Alla guida del suv un ragazzino di appena 15 anni. Salerno, volo in auto di 200 metri sugli scogli: guardia medica e carabinieri, prima di morire...Una morte atroce, quella di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, di 29 e 24 anni: un volo nel vuoto con la loro auto di 200 metri dopo aver urtato un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ragazzino 14enne da solo sugli scogli di Castellammare di notte è disperato e chiede aiuto: salvato dai carabinieri; Non è un reato, è una cosa psicologica: il grido silenzioso di un ragazzo di 14 anni salvato dai carabinieri; Impresa Frosinone. Seconda squadra a battere la Juve Stabia in casa. Ragazzino 14enne da solo sugli scogli di Castellammare di notte è disperato e chiede aiuto: salvato dai carabinieriI carabinieri hanno salvato un ragazzino di 14 anni che era disperato sugli scogli di Castellammare di Stabia. Il giovane rischiava di scivolare. Soccorso dai militari. fanpage.it Castellammare, la telefonata di un 14enne ai carabinieri dagli scogli del lungomare: Non è un reato, è una cosa psicologicaUn ragazzo di 14 anni chiama i carabinieri da Castellammare di Stabia mentre si trova sugli scogli del lungomare: È una cosa psicologica. ilgazzettinovesuviano.com Castellammare di Stabia, il disagio psicologico dei giovani: 14enne chiede aiuto ai carabinieri - facebook.com facebook