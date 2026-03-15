Salerno volo in auto di 200 metri sugli scogli | guardia medica e carabinieri prima di morire

A Salerno, due giovani hanno perso la vita in un incidente che si è concluso con un volo di circa 200 metri sugli scogli. Michele Pirozzi, di 29 anni, e Maria Magliocco, di 24, sono morti dopo aver urtato un furgone e aver poi precipitato dalla scogliera. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della guardia medica e i carabinieri.

Una morte atroce, quella di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, di 29 e 24 anni: un volo nel vuoto con la loro auto di 200 metri dopo aver urtato un furgone. Una tragedia che scuote Capaccio Paestum. Una tragedia che però ha ancora dei punti che devono essere chiariti: si apprende infatti, che prima dello schianto, i due fidanzati si erano rivolti alla guardia medica. Perché? E per chi? È attorno a questo passaggio, oltre che alla dinamica dell’incidente, che si concentrano ora gli accertamenti sulla morte dei due giovani, precipitati con la loro Volkswagen Polo in un tratto costiero del territorio di Montecorice, lungo la strada tra Agnone Cilento e Capaccio Paestum. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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