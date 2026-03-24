Un ragazzino di 15 anni è stato fermato dai carabinieri a Ballabio mentre guidava un SUV di proprietà del padre. Il giovane avrebbe preso l’auto senza informare nessuno. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto di notte, e al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze o su eventuali conseguenze.

Ballabio (Lecco), 24 marzo 2026 – Alla guida del suv un ragazzino di appena 15 anni. Lo ha preso al papà senza dirgli nulla. A bordo due amici di 16 anni. Uno ha in tasca un coltello a scatto vietato per legge. Il posto di controllo. É notte fonda a Ballabio, tra Lecco e la Valsassina. I carabinieri di pattuglia impegnati in un posto di controllo vedono i fari di un'auto avvicinarsi: sono i fari di un suv. Il conducente rallenta, tentenna, procede a scatti. I militari comprendono che qualcosa non quadra, temono il peggio: uno impugna e punta la mitraglietta M12 d'ordinanza, l'altro porta una mano alla fondina con la Beretta semiautomatica calibro 9 parabellum e con l'altra espone la paletta e la agita per intimare l 'alt. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Di notte alla guida del suv di papà: ragazzino di 15 anni fermato dai carabinieri a Ballabio

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