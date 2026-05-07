Raffica di controlli sul lungomare per la Festa di San Nicola | stop momentaneo per 16 attrazioni

Nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia Annonaria sul lungomare di Bari, in occasione della Festa di San Nicola 2026, sono state identificate diverse criticità su sedici attrazioni e giostre installate lungo la zona. A seguito delle verifiche, queste attrazioni sono state temporaneamente messe sotto sequestro fino a quando non verranno effettuati gli interventi necessari per rispettare le normative vigenti. L’intervento si è concentrato sull’accertamento della sicurezza e della conformità delle strutture.

Sedici tra attrazioni e giostre installate sul lungomare di Bari in occasione della Festa di San Nicola 2026, dovranno mettersi in regola dopo una serie di controlli effettuata dalla Polizia Annonaria di Bari nel corso dei quali sono state rilevate varie criticità.I controlli del ComuneIn.🔗 Leggi su Baritoday.it

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