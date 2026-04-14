Festa di San Nicola 2026 definita l' area dei truck di cibo e bevande | sul lungomare 163 attività

Il Comune di Bari ha comunicato la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli spazi dedicati alle bancarelle e ai food truck in occasione della Festa di San Nicola, che si svolgerà dal 6 al 9 maggio 2026. Sul lungomare saranno presenti 163 attività di cibo e bevande, pronte a partecipare all’evento. La lista dei posteggi è stata pubblicata ufficialmente e riguarda le assegnazioni per questa edizione.

Il Comune di Bari ha pubblicato la graduatoria definitiva per l'assegnazione dei posteggi per le bancarelle e i food truck della Festa di San Nicola, dal 6 al 9 maggio prossimi. In tutto sono 163 le attività selezionate dopo l'esame effettuato dagli uffici comunali.Dove saranno collocati truck e.🔗 Leggi su Baritoday.it Festa San Nicola 2026, tornano le giostre sul lungomare: autorizzazioni con un bandoL'assessore Petruzzelli: "Il lavoro accurato e minuzioso degli uffici comunali ci consente di pubblicare il primo avviso del genere nella storia di... Food truck, due domande. Venderà bevande analcolicheSono state due le domande per l’assegnazione di un posteggio temporaneo, destinato a un food truck per la vendita e somministrazione di alimenti e...