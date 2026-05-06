Benzina e cartucce | il cerimoniale dei clan agrigentini per assaltare i milioni delle opere pubbliche

In provincia di Agrigento, si è osservato un rituale specifico legato alle opere pubbliche. Quando le ditte iniziano i lavori, con i mezzi che spostano la terra e i cartelli di avvio, si verifica un particolare comportamento. Si tratta di un atteggiamento che coinvolge modalità di intimidazione, legate a un metodo consolidato tra alcuni gruppi locali. La sequenza di eventi sembra seguire un copione preciso, già noto alle forze dell’ordine.

Non appena le ruspe iniziano a muovere la terra e i cartelli d'avvio lavori vengono affissi, scatta il “cerimoniale dell'intimidazione”. È un alfabeto di fuoco e piombo quello che si sta diffondendo negli ultimi mesi nell'Agrigentino, con una recrudescenza che non risparmia nessuno dei centri.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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