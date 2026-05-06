Rafa Marín si trova attualmente in una situazione di incertezza riguardo al suo futuro. Il difensore spagnolo ha disputato alcune partite con il Villarreal, dove ha ottenuto una certa continuità, ma il suo eventuale trasferimento a un club italiano è ancora da definire. La trattativa tra le parti coinvolte non ha ancora portato a una decisione definitiva. La questione resta aperta e si attende un aggiornamento nelle prossime settimane.

Il futuro di Rafa Marín resta in bilico. Il difensore spagnolo ha trovato continuità al Villarreal e ha chiuso una stagione di alto livello in Liga. Ha giocato anche in Champions League. Ha contribuito al terzo posto in campionato, davanti all’Atlético Madrid. Numeri e rendimento hanno rafforzato la posizione del club spagnolo, interessato a trattenerlo. La situazione, però, non è automatica. Tra Napoli e Villarreal esiste un accordo con un’opzione di riscatto vicina ai 12 milioni di euro. La formula, però, non concede al club spagnolo un potere decisionale totalmente autonomo. Per arrivare alla cessione definitiva serve anche il consenso del Napoli.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Rafa Marín tra Napoli e Villarreal: futuro in bilico

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