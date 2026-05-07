Radunic ama Caserta Casa nostra un fattore Ma la Fabo è favorita

Radunic, il destino l’ha messa contro il suo passato in una serie playoff. Sensazioni per questo ritorno a Montecatini? "Innanzitutto sono molto contento di poter tornare a giocare al PalaTerme, a Lucca o in qualsiasi altro palazzetto non sarebbe stato lo stesso. Montecatini è una piazza importante e avere di nuovo la propria casa del basket credo sia stato fondamentale per società e tifosi". In quanto a storia e a tradizione anche Caserta però non scherza. "Sono fortunato, negli ultimi anni ho potuto giocare a Montecatini, Roma e Caserta, squadre che hanno davvero un grande seguito. Agli Herons sono legatissimo, a Montecatini ho lasciato un pezzo di cuore, ma devo dire che nessuna tifoseria vive il basket in maniera passionale come i casertani".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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