Il Napoli bussa in casa Lazio | tutto su Zaccagni ma la trattativa è legata ad un fattore | CM

Il Napoli ha mostrato interesse per il giocatore attualmente capitano della Lazio, con l’obiettivo di ingaggiarlo per la prossima stagione. La trattativa tra le due società è in corso e dipende da un fattore specifico. La società partenopea ha messo a fuoco il profilo del calciatore, considerandolo una possibile aggiunta alla rosa per il campionato alle porte. La situazione resta in sospeso, in attesa di sviluppi ufficiali.

Il club azzurro ha individuato nell’attuale capitano della Lazio, una pedina su cui puntare in vista del prossimo campionato. Ma tutto dipende da una cosa. Il Napoli di Antonio Conte si appresta a chiudere una stagione a due facce: dopo la vittoria dello scudetto e della Supercoppa italiana, gli azzurri hanno pagato in campionato i tanti infortuni e i risultati alterni, che hanno portato gli uomini di Conte a perdere terreno nei confronti dell’Inter. Il Napoli bussa in casa Lazio: tutto su Zaccagni. Ma la trattativa è legata ad un fattore. – calciomercato.it – Ansa Foto Gli azzurri si stanno giocando attualmente la piazza d’onore con il Milan: quel che conta, per il presidente Aurelio De Laurentiis è aver centrato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Napoli bussa in casa Lazio: tutto su Zaccagni, ma la trattativa è legata ad un fattore | CM LE INTERVISTE A MISTER SARRI, LAZZARI E ZACCAGNI | LAZIO-NAPOLI 0-2 Notizie correlate Zaccagni-Lazio, ora l’addio è possibile: Napoli e Marsiglia interessate | CMLa permanenza di Mattia Zaccagni alla Lazio non appare per nulla scontata: le ultimissime sul futuro del giocatore. Il Napoli piomba su Zaccagni, pronto l’assalto per l’estate | CMIl Napoli ha messo nel mirino Mattia Zaccagni in vista della prossima stagione con gli azzurri intenzionati a rinforzare il proprio reparto avanzato. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Inter, il Napoli pronto a bussare per un esubero di Chivu: Obiettivo mai perso di vista; Inchiesta arbitri, Simonelli: 'No dubbi su regolarità campionato'; Fatti i fatti tuoi: il presunto dialogo al Var sul rigore non fischiato a Bisseck in Inter-Roma. L'audio non c'è; Rocca, ecco l'esposto che inguaia Rocchi. L'Inter sarebbe stata sfavorita, senza bussare... Il Napoli bussa alla porta del CagliariLa società partenopea è già al lavoro per la prossima stagione: fra gli obiettivi c'è anche uno dei protagonisti della stagione rossoblù. sportal.it Bufera arbitri, Rocca scrisse Su Inter-Roma fu favorito il Napoli(ANSA) Perché in Inter-Roma, Gervasoni supervisore di giornata non 'bussa' ai Var per far assegnare un calcio di rigore netto (...) errore grave, che molto ... milannews.it Olivera, futuro da scrivere: #Napoli lo tiene ma il mercato bussa alla porta - Mattino x.com «Perché in Inter-Roma, Gervasoni supervisore di giornata non “bussa” ai Var per far assegnare un calcio di rigore netto (. . . ) errore grave, che molto probabilmente determinerà la perdita del campionato della società Inter a favore della società Napoli ! » La - facebook.com facebook